ساندرز: مشاركتنا في حرب اليمن غير دستورية

أكد السيناتور الديمقراطي ​بيرني ساندرز​ أن "الدعم الأميركي لحرب ​اليمن​ سيكون عائقا أمام التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية".

واعتبر ساندرز أن "​الكونغرس الأميركي​ لم يصادق على المشاركة الأميركية في حرب اليمن مما يجعل مشاركتنا فيها غير دستورية".

يذكر أن ​مجلس الشيوخ الأميركي​ كان قد أقر مناقشة مشروع قانون يوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في اليمن بـ60 صوتاً مقابل 39.