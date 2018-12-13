ساندرز: مشاركتنا في حرب اليمن غير دستورية

أكد السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أن "الدعم الأميركي لحرب اليمن سيكون عائقا أمام التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية".
واعتبر ساندرز أن "الكونغرس الأميركي لم يصادق على المشاركة الأميركية في حرب اليمن مما يجعل مشاركتنا فيها غير دستورية".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي كان قد أقر مناقشة مشروع قانون يوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بـ60 صوتاً مقابل 39.
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