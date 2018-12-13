الأزهر يعزي البحرين في وفاة الشيخة نورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وإلى شعب البحرين، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.
وقال شيخ الأزهر، في بيان اليوم الأربعاء، "أسأل الله عز وجل أن يتغمد الله المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".
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