إحالة مدير مدرسة و5 معلمين للتحقيق بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحال اللواء مجدي الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، مدير مدرسة و5 مدرسين للتحقيق، أثناء جولة تفقدية لبعض المدارس، يرافقه عادل أحمد داود، وكيل إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية المشتركة، ومدرسة منطي الإعدادية بنين القائمة، ومدرسة بن رشد الإعدادية بنين وشبرا التجارية المتقدمة فترة مسائية.

لاحظ رئيس المدينة بعض السلبيات منها عدم وجود وسائل تعليمية تساعد الطلاب على الاستيعاب وأيضًا سوء حالة النظافة بدورات المياه، وعدم وجود أسلاك معدنية على الشبابيك بالفصول، وعدم الالتزام بالزي المدرس.

قام بتحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.