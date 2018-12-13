قصة أول قضية ختان في الصعيد.. "حفني" يرفع الدعوى ضد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضية هي الأولى من نوعها في صعيد مصر، يرفعها زوج على زوجته، بسبب ختان ابنتيه دون علمه، رغم ما يشاع أن الرجل في صعيد مصر، أكثر المدافعين عن ختان الإناث إلا أن الزوج نور الدين الحفني ابن مركز الوقف شمالي قنا، قرر أن يأخذ قراره بأن يتقدم بأول دعوى قضائية ضد زوجته بعد علمه بختان ابنتيه روان 9 سنوات وبسملة 12 سنة.

أثارت الدعوى جدلا واسعا، حول القضية التي نظرت محكمة الوقف الجزئية الأحد الماضي، في تفاصيلها بأول جلسة لها، وتقرر تأجيلها لجلسة 24 من الشهر الجاري لسماع أقوال الشهود .

"عايز أجيب حق بناتي".. هكذا كان أول ما بدأ به نور الدين الحفني، حديثه مع "الخليج 365"، وأضاف "البعض يشيع أني رافع القضية دي للأسباب شخصية، وهذا كذب محض، لأن الختان جريمة نكراء لا أساس لها من صحيح الدين، وأغلب أسباب الطلاق في قرى الصعيد بسبب النتائج المترتبة على ختان الإناث؛ لأن الرجالة مش بتطيق برود الحريم بسبب الختان".

وأشار "الحفني" إلى أنه عقب عودته من المملكة العربية السعودية، وأثناء جلوسه على إحدى المقاهي وجد أهالي المركز يتقدمون له بالتهاني لختان نجلتيه فكانت صدمة كبيرة، فمنذ بداية الزواج، حذر زوجته من ختان الإناث، وعدم الايمان به لمخالفته صحيح الدين، وأثناء فترة عمله كسائق بالمملكة العربية السعودية، لاحظ أنه لايوجد ختان إلا في مصر والسودان فقط، وأن السعودية تخلو من الختان.

وأكد نور الدين الحفني، أنه سيواصل في الإجراءات القضائية لاسترداد حق ابنتيه لجُرم ما حدث لهما.

من جهة أخرى أكد أحمد السنبسي، محامي الزوجة أن موكلته تؤكد أن الزوج هو من نفّذ عملية الختان لابنتيه بمعرفة طبيب بمركز الوقف، وأن القضية محض كيدية للضغط على الزوجة للرجوع إلى منزل الزوجية، وأنه عقب براءة موكلته سيتم عقد مؤتمر صحفي لإظهار كذب وإفك ادعاء اتهامات الزوج لحجم الدعايا المكذوبة التي حظيت به القضية بوسائل الإعلام .

الدكتورة هدى السعدي، أمينة المجلس القومي للمرأة بقنا من جانبها أكدت أن المجلس لا يُعلّق على الأحكام القضائية أو الإجراءات القضائية لكن المجلس لديه إيمان ويقين راسخ بأن ختان الإناث جريمة تتم بحق الفتيات بمحافظات الصعيد.