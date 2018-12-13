رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، من تصويت سحب الثقة منها كزعيمة لحزب المحافظين.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن ماي حصدت 200 صوتًا من نواب الحزب مقابل 117 صوتوا لصالح حجب الثقة عنها.

ونشر جراهام برادي، المسؤول عما يعرف بلجنة 1922، وهي لجنة خاصة في "حزب المحافظين" بيانًا، صباح اليوم، قال فيه "إن نسبة النواب الذين يطالبون بتصويت على سحب الثقة من تيريزا ماي في البرلمان تعدّت 15 بالمئة".

وقالت ماي في وقت سابق من اليوم، في بيان في داونينج ستريت، إنها قبلت التحدي وستشارك في التنافس بكل ما لديها.

ويأتي التحدي لمنصب ماي في أعقاب بلوغ النصاب القانوني، وهو 48 خطابًا بطلب إجراء التصويت من أعضاء البرلمان.

وتعرضت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء بعد فترة وجيزة من التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، للانتقاد من أعضاء في حزبها بسبب خطة الخروج التي تفاوضت بشأنها مع دول الاتحاد.