الادعاء الامريكي يتوصل لاتفاق مع ناشر صحيفة على صلة بترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

أعلن ممثلو الادعاء العام في نيويورك أنهم توصلوا إلى اتفاق، لا يتضمن إقامة دعوى قضائية، مع الشركة القائمة على نشر صحيفة "ناشيونال إنكوايرار" الشعبية، والتي لها صلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتم توجيه اتهام إلى شركة "أيه إم آي" القائمة على نشر الصحيفة، بأنها دفعت مقابلا ماديا للحصول، حصريا، على حق نشر قصة امرأة قالت إنها كانت على علاقة غرامية مع ترامب قبل أن يصبح رئيسًا، ولكنها تكتمت أمر المرأة لتدعم حملته الانتخابية.

وقال ممثلو الادعاء: "اعترفت /أيه إم آي/ في إطار الاتفاق بأنها دفعت 150 ألف دولار بالتنسيق مع حملة المرشح الرئاسية، لضمان ألا تنشر المرأة مزاعم مدمرة حول المرشح (ترامب) قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ".