أغان سببت أزمات.. «طار البلد» تهدد حياة راغب علامة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عدة أغنيات سببت أزمات سياسية كبيرة في السنوات الأخيرة، سواء أكانت تلك الأزمات محلية أو بين دولة عربية وأخرى، وما زلنا في أعقاب أزمة أغنية "طار البلد" للفنان راغب علامة.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

الغناء هو إحدى أهم وسائل التعبير عن الرأي، ولطالما كان دينيًا حافلًا بالعديد من الأغنيات الدينية، وسياسيًا كدعوة للتغيير ومناهضة الأوضاع القائمة والحث على التمسك بالقومية وتمجيد الحاكم، أو كونه وثيقة فنية تؤرخ للتغييرات السياسية والاجتماعية، ودائمًا ما كان اللون السياسي للأغنية محفوفًا بالمخاطر، فإما أن يُنجمك ويزيد من شعبية مُغنيه، وإما أن يُعرضه لانتقادات لا طائل له بها، وفي تاريخنا المصري العديد من مطربي الأغنية السياسية منذ نهايات القرن 19، وأشهرهم فنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام.

وعددًا من الأغنيات قد سببت لمطربيها من المعاصرين، أزمات كبيرة، لمجرد اقترابها من ميدان السياسة والأمور المختلف عليها بين الدول، حتى وإن كانت هذه الأغنيات ليست سياسية وتعبر عن الحب والعشق، ومن هذه الأغنيات في الفترة الأخيرة:- طار البلد - راغب علامة مؤخرًا طرح الفنان اللبناني راغب علامة، أحدث أغنياته

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