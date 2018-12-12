انت الان تتابع وفاة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٦ م

توفي الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، منذ قليل، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض. ومن المقرر أن يخرج جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة "أخبار اليوم"، صباح غد الخميس، على أن تتم صلاة الجنازة عليه في مسجد عمر مكرم، عقب صلاة الظهر، قبل أن يُدفن في مقابر العائلة. ومنحت نقابة الصحفيين، في نوفمبر الماضي، الكاتب إبراهيم سعدة، لقب "شخصية العام" بمسابقة مصطفى وعلي أمين للتفوق الصحفي.

وُلد إبراهيم سعدة، في 3 نوفمبر عام 1937 في بورسعيد، وقضى بدايات حياته بسويسرا حيث درس الاقتصاد السياسي، وهناك عمل مراسلاً صحفيًا لأخبار اليوم في جنيف. في "أخبار اليوم"، تولى العديد من المناصب منها رئيس قسم التحقيقات الخارجية، ونائب رئيس التحرير، ورئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، كما اشتهر