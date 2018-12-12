الان تتابع تيريزا ماي تصر على اتفاق بريكست بعد نجاتها من تصويت حجب الثقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أصرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على اتفاق بريكست، بعد نجاتها من تصويت لحجب الثقة داخل البرلمان البريطاني.

وقالت ماي، في أول تصريح أمام البرلمان، إننا بعد هذا التصويت علينا أن نكمل مشوار اتفاق بريكست.

وأضافت “سأعود إلى الاتحاد الأوروبي وأطلب ضمانات سياسية تلبي مطالب البرلمان”.

نجت ماي من اقتراع بسحب الثقة من زعامة حزب المحافظين،اليوم، بعد إعلان نتائج التصويت على مذكرة حجب الثقة عنها.

وحصدت تيريزا ماي 200 صوت مقابل 117 صوتوا ضد بقائها على رأس حزب المحافظين.

ومن جانبه قال زعيم المعارضة البريطانية إن نتائج اقتراع حجب الثقة عن ماي ليس مهما بالنسبة للبريطانيين.

ودعت المعارضة البريطانية ماي إلى العودة للبرلمان من أجل التصويت على اتفاق بريكست.

وقال نائب معارض لتيريزا ماي في حزب المحافظين: لا يمكننا دعم اتفاق الخروج الكارثي من الاتحاد الأوروبي.