الان تتابع رئيس الحكومة التونسية يصل الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم الرياض.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد ، ومندوب من المراسم.

في السياق، قالت الرئاسة التونسية إن الزيارة التي تستمر 3 أيام تأتي تلبیة لدعوة تلقاها الشاهد، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار تونس قبل نحو أسبوعين ضمن جولة عربية.

وأضاف البيان، أن الزيارة تأتي في إطار “دفع العلاقات الثنائیة بین البلدین إلى آفاق أوسع وأرحب”.