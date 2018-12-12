شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية المحافظين": على الحكومة التركيز على القوة الناعمة لتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، على أهمية استخدام مصر للقوة الناعمة في مواجهة التحديات، قائلة «إن مصر لديها قوة كبيرة جدا استخدمتها الهند الآن وهي القوة الناعمة، فلدينا دراما هندية كبيرة وقناة متخصصة فى الدراما الهندية»، مشيرة إلي أن القوة الناعمة لها تأثير في ثقافة المجتمعات، مضيفة أن جيل كبير تربي على ثقافة وحياة عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم والدراما والموسيقي المصرية قديما.

وأضافت "أبو السعد"، خلال كلمتها في ندوة حزب المحافظين، بعنوان "التنمية وعلاقتها بالأمن القومى ودور الأحزاب فى تفعيل المشاركة السياسية"، أن دول كبيرة بدأت فى استخدام القوة الناعمة لمواجهة التحديات، مشيرة إلي أن الحزب يرسل رسالة للحكومة للتركيز على ضرورة استخدام القوة الناعمة، والتركيز على تلك القوة والتحول مرة أخري لنظام الثقافة، على أن يكون ذلك من ضمن أولوياتها.

وأشارت إلي أنه كان لديها آمال وطموحات في إصلاح البيئة التشريعية، ولكن الموضوع ليس بالسهل، مضيفة «لدينا قوانين كثيرة ومتشعبة وقوانين عميقة منذ سنوات طويلة، واعتقد أنه لن يتم إصلاحها من خلال البرلمان الحالي»، مؤكدة أنه لكي يتم تسهيل البيئة التشريعية للوضع الحالي نحتاج للنظر في القوانين والفتاوي حتي يتم العمل في بيئة تشريعية جيدة، وهذا ما يجب مراعاته فى البرلمان المقبل.

حضر الندوة المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، منى منير، عضو مجلس النواب، على قرطام نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، بركات السايح المدير التنفيذى لبيت الخبرة البرلمانية، عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، نادية عبد العزيز أمينة المراة بجنوب القاهرة، ثروت راغب رئيس لجنة الطاقة ، مصطفى بكير، نائب رئيس الحزب لشئون الشباب، محمد السعدنى، مستشار الحزب، كريم عبد العاطى رئيس لجنة العضوية المركزية ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب من الأمانات والمحافظات المختلقة.