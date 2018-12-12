حسني مبارك: محكمة أوروبية ترفض الإفراج عن أموال رئيس مصر السابق

رفضت محكمة أوروبية طلبا من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، لرفع التجميد الذي فرض على أمواله وممتلكاته في أوروبا، عقب الإطاحة به في ثورة 2011.

وقد فرضت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبارك وأسرته في مارس/آذار 2011 بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم - كما قيل - باختلاس أموال الدولة.

وبعد تجديد تلك الدول - وهي أعضاء في المجلس الأوروبي - العقوبات في عامي 2017 و2018، طلب مبارك من المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي إلغاءها.

وقالت المحكمة، التي توجد في لوكسمبورغ "رفضت المحكمة العامة في حكم اليوم الطلب، وأبقت على...