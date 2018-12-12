تيريزا ماي تنجو من سحب الثقة في حزب المحافظين

انتصرت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خصومها في حزب المحافظين في تصويت لسحب الثقة منها.

وتحتفظ ماي بعد هذا الفوز بمنصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل.

وصوت 200 النواب المحافظين في المجلس لصالح بقاء تيريزا ماي زعيمة للحزب.