جنبلاط: الاعتداء الارهابي في ستراسبورغ قد يفجر حملة عنصرية في فرنسا

أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الاعتداء الارهابي في ​ستراسبورغ​ يأتي في لحظة مصيرية من تاريخ ​فرنسا​، اذ قد يحول الانظار عن المطالب الاجتماعية المحقة ويفجر حملة عنصرية في فرنسا و​اوروبا​ لا مثيل لها".

ولفت إلى أنه "يبدو ان هناك مؤامرة على وحدة فرنسا واوروبا، يا له من مستقبل مظلم بشر به Bernard lewis حول صراع الحضارات".