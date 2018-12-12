جنبلاط: الاعتداء الارهابي في ستراسبورغ قد يفجر حملة عنصرية في فرنسا

أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الاعتداء الارهابي في ستراسبورغ يأتي في لحظة مصيرية من تاريخ فرنسا، اذ قد يحول الانظار عن المطالب الاجتماعية المحقة ويفجر حملة عنصرية في فرنسا واوروبا لا مثيل لها".
ولفت إلى أنه "يبدو ان هناك مؤامرة على وحدة فرنسا واوروبا، يا له من مستقبل مظلم بشر به Bernard lewis حول صراع الحضارات".
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