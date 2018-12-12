بومبيو: سنشكل تحالفا لمواجهة إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​واشنطن​ ستواصل بلا توقف جهودها لبناء تحالف دولي لمواجهة ​إيران​". وفي تصريح له على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أنني سنبني تحالفا لمواجهة ​صواريخ​ إيران الباليستية، ومواجهة الأساليب الخبيثة الأخرى". وأوضح أن "إيران تقوم بانتهاكات في حق مواطنيها، وسوف نواصل الوقوف إلى جوار الإيرانيين العاديين، الذين يتحملون المعاناة الأكبر".

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