لافروف وظريف يبحثان هاتفيا التسوية السورية

ذكرت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية أن وزيرا الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ والإيراني ​محمد جواد ظريف​ بحثا عبر ​الهاتف​ التسوية في ​سوريا​. ولفتت إلى أن الوزيرين ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول أحدث التطورات المتعلقة بسوريا وسبل الحل السياسي لأزمتها. وكان الرئيس السوري ​بشار الأسد​ قد بحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ​ألكسندر لافرينتييف​ ونائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​، ​الأزمة السورية​ مع التركيز على مسألة تشكيل اللجنة الدستورية.

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