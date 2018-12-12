مجلس الشيوخ الأميركي يقر مناقشة قانون وقف دعم التحالف العربي في اليمن

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة مشروع قانون يوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ بـ60 صوتاً مقابل 39. وكان النائب الديمقراطي إليوت إنغل قد أكد أنه "يتعين على ​الولايات المتحدة​ مراجعة علاقتها مع السعودية وتحديد الجوانب التي ستتغير فيها"، فيما كانت مديرة وكالة الإستخبارات المركزية CIA جينا هاسبل قد قدمت إحاطتها لقادة ​مجلس النواب​ بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​.

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