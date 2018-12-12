ماي تنجح في التصويت الذي أجراه حزب المحافظين لسحب الثقة منها

نجحت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ في الحفاظ على منصبها بزعامة حزب "المحافظين" البريطاني بعد التصويت الذي أجراه أعضاء الحزب على سحب الثقة منها.

ونجحت ماي في الحصول على 200 صوتاً داعماً لها مقابل 117 عضواً صوتوا لسحب الثقة منها.

وكانت ماي قد أبلغت أعضاء حزب "المحافظين"، خلال اجتماع داخلي، أنها تعتزم مغادرة منصبها قبل ​الانتخابات التشريعية​ لمجلس العموم عام 2022.