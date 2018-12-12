محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ) أعلن رئيس وزراء فرنسا ادوارد فيليب اليوم الأربعاء أن بلاده بصدد تعزيز قوات الأمن فى مختلف أنحاء البلاد غداة حادث إطلاق النار فى أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) بمدينة ستراسبورج، وذلك بإضافة نحو 1300 جندى لقوة مكافحة الإرهاب (أوبيراسيون سينتينيلى). وهذه القوة عبارة عن وحدة تم تشكيلها في أعقاب هجوم لإسلاميين استهدف مقر مجلة شارلي إبدو الساخرة فى كانون ثان/ يناير عام 2015.وتضم القوة ما يصل إلى ألف جندى.

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعزز قوة مكافحة الإرهاب بعد هجوم ستراسبورج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .