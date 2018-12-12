احتراق سيارة ملاكي بمحيط إحدى السفارات في جاردن سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:
اندلع حريق بسيارة ملاكي بمحيط إحدى السفارات الأجنبية بمنطقة قصر النيل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة بالقرب من إحدى السفارات الأجنبية بمنطقة جاردن سيتي بقصر النيل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لمنع امتدادها.
وبالفحص تبين أن الحريق التهم السيارة دون وقوع إصابات ورجحت التحريات أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق
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