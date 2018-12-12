​رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع مديرة الأكاديمية الوطنية للشباب سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولفيفٌ من مستشاري المحكمة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أمس الثلاثاء، في مقر المحكمة الدستورية العليا، لبحث سبل التعاون بين الجهتين.

واستعرضت راغب، وسائل وطرق التدريب المتبعة بالأكاديمية، والبرامج الموجهة لإعداد الكوادر؛ للالتحاق بالعمل في الدولة بكافة قطاعاتها، وكذلك كيفية إعدادهم علميًا ومهنيًا وثقافيًا، وأكدت على ضرورة وجود محور دستوري وقانوني في كافة البرامج.

وفي نهاية الزيارة تبادل كل من الدكتور حنفي جبالي والدكتورة رشا راغب درعيّ الأكاديمية والمحكمة الدستورية. وأبدى المستشار جبالي، إعجابه بالأكاديمية الوطنية، كمشروع قومي يعمل على تأهيل الكوادر، وأعرب عن استعداد المحكمة لاستقبال مجموعات من المتدربين؛ لزيارة المحكمة الدستورية العليا إحدى صروح مصر القضائية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.