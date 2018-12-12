بالصور.. انطلاق المرحلة الثانية للقوافل التدريبية بمشروع مشواري بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية، اليوم الأربعاء، للقوافل التدريبية الخاصة بمشروع مشوارى بمركز شباب الصيادين بقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف العالمية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتوراة منال يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

قال محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن المرحلة الثانية للمشروع تقام خلال الفترة من 12 حتى 17 من شهر ديسمبر الجاري، بحضور مجموعة من الشباب موضحا أن اليوم الأول تضمن ملئ الاستمارات القبلية وشرح وتنفيذ وحدة التواصل حيث يقوم بتنفيذ البرنامج عدد من مدربين ماستر تنمية المهارات .