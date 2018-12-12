ماي تنجو من اقتراع سحب الثقة من زعامة حزب المحافظين

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نجت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من اقتراع بسحب الثقة من زعامة حزب المحافظين، نقلا عن قنا "سكاي نيوز عربية".
وحصدت تيريزا ماي على 200 صوت، مقابل 117 صوتوا ضد بقائها على رأس حزب المحافظين.
ويذكر أن قال عضو في البرلمان البريطاني إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبلغت النواب المحافظين بأنها لن تقودهم في الانتخابات العامة المقبلة.
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