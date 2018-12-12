كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بناية سكنية بحثاً عن منفذي عملية عوفرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على سيارة يستقلها مواطن فلسطيني قرب قرية كوبر شمال مدينة رام الله، ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني، اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما بعد.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مواطناً واحد على الأقل أصيب في اقتحام قوات جيش الاحتلال لمدينة رام الله، مساء الأربعاء.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه "تمت تصفية المنفذ الرئيسي لعملية عوفرا بعد محاولته الفرار واعتقال آخر، وإن القوات الخاصة والجيش تحاصر منزلاً يعتقد أن بقية الخلية فيه"، لكن المصادر الفلسطينية لم تشر لاستشهاد أي فلسطيني خلال هذه العملية.
وذكر موقع "والا" العبري أن قائد الضفة الغربية في جيش الاحتلال، يشرف شخصياً على العملية العسكرية في رام الله، والتي أكد أنها مستمرة.
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