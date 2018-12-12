كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة ما يقل عن 3850 لاجئاً سورياً من الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع سيفيري أن حوالي نصفهم من منطقة درعا بجنوب سوريا، التي شهدت استقراراً نسبياً خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكان ينظر إلى مدينة درعا على أنها مهد الانتفاضة ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، في عام 2011، وذلك قبل تحولها إلى منطقة صراع متعدد الأطراف.
وشنت القوات الحكومية السورية، هجوماً برياً وجوياً في يونيو، بدعم من الطيران الجوي الروسي.
وتمكنت القوات الحكومية خلال الهجوم من السيطرة على معبر نصيب الجنوبي على الحدود مع الأردن، والذي سيطر المتمردون عليه لأكثر من 3 سنوات.
وأغلق الأردن جانبه من معبر نصيب في عام 2015 عندما سيطرت المعارضة السورية المسلحة عليه.
وقال سيفيري: "لا يمكننا أن ننسى أن اللاجئين أنفسهم يعرفون متى يكون من الآمن العودة، وعلينا أن ندعمهم في هذا الأمر".
ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، مسجل منهم 650 ألف على الأقل لدى الأمم المتحدة.
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