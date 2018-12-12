كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات "السترات الصفراء" تنتقل إلى الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق ناشطون في شمال الأردن، مساء اليوم الأربعاء، طريقاً بإطارات السيارات المشتعلة والحجارة، احتجاجاً على قرارات اقتصادية للحكومة.

وارتدى الناشطون، الذين أغلقوا طريقاً في لواء الطيبة بالمحافظة، سترات صفراء على غرار احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.

وقال أحد المشاركين في الوقفة إن هذا الاحتجاج يأتي لإرسال رسالة للحكومة، مفادها أن المواطن لم يعد يحتمل الظروف الاقتصادية خاصة بعد قانون ضريبة الدخل.

ويرفع القانون حد الإعفاءات للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار لعام 2019، ليصبح 7ر12 ألفاً للأفراد و 4ر25 ألفاً للأسر، اعتباراً من عام 2020

ويعفي نفقات الأسر على الصحة والتعليم، بحد أقصى 4500 دولار اعتباراً من عام 2020، فضلاً عن إعفاء إضافي لذوي الإعاقة بقيمة 3000 دولار لكل حالة.

ويرى المواطنون هذا القانون الجديد الذي خفض الاعفاءات بنحو 6 آلاف دولار، إنه استهداف لجيوبهم.

ومن المقرر أن تشهد منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء وقفة احتجاجية مساء غد الخميس احتجاجاً على القانون.

وتأتي الوقفة عقب يومين من لقاء مجموعة من الناشطين برئيس الوزراء عمر الرزاز في لقاء، قالت الحكومة إنه للحوار مع الحراك الشعبي.

وكان الرزاز أرسل لدعوة 30 شخصية من شخصيات الحراك، امتنع عدد منهم عن الحضور.

ونشرت مواقع محلية أن الرزاز قال بحضور الناشطين إن الحكومة تدرك معاناة المواطن، وتأثير الأوضاع الاقتصادية عليه، مؤكداً على أن الأردن يمر بظروف استثنائية يجب على الحكومة مواجهتها.