مواطنون يقطعون طريقا بين فاس ومكناس.. احتجاجا على عقود الازدياد

أقدم مواطنون، زوال اليوم الأربعاء، على قطع الطريق الرئيسية بين فاس ومكناس، وبالتحديد بمركز ” المهاية”، احتجاجا على تأخر إنجاز وثائقهم الإدارية بالجماعة.
وأوضح مصدر مطلع، في تصريح ل” اليوم24″، أن العشرات من المواطنين عمدوا، في خطوة احتجاجية، إلى احتلال الطريق الرئيسية في اتجاه مدينة مكناس، وذلك لمدة تزيد عن 10 دقائق، الشيء الذي تسبب في عرقلة حركة المرور، قبل أن تتدخل عناصر الدرك، ومعها عناصر من القوات المساعدة، لإقناع المحتجين بضرورة إخلاء الطريق، لتيسير حركة السير.
المحتجون، حسب المصدر نفسه، وجهوا اتهاماتهم لجماعة المهاية، وأكدوا بطء إنجاز وثائقهم الإدارية، خاصة عقود الازدياد التي قالوا إن بعضهم ينتظر سحبها منذ أسبوع.
احتجاجات المواطنين عجلت بحضور قائد مركز المهاية، الذي فتح حوارا مع ممثلي المحتجين بمركز الجماعة.
موقع ” اليوم24″ حاول الاتصال برئيس جماعة المهاية، لأخذ وجهة نظره في ادعاءات المواطنين، لكن تعذر ذلك.
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