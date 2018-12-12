فرنسا تفك لغز “هجمات ستراسبورغ” وتحدد هوية المنفذ

تتجه فرنسا، إلى فك لغز الاعتداءات التي عرفتها مدينة ستراسبورغ أمس الثلاثاء، وأودت بحياة قتيلين وخلفت 13 جريحا، بعد تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في الاعتداء.

وكشفت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ الهجوم الذي يدعى “شريف. ش” والبالغ من العمر 29 سنة، وقالت إنه معروف لدى الأجهزة الأمنية بنشاطه الإجرامي، ومدرج في قائمة “إس” التي تضم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي الفرنسي، وهي القائمة التي تضم نشطاء سياسيين ومثيرين للشغب.

وقال رئيس نيابة مكافحة الإرهاب ريمي هايتز إن المطارد “معروف جدا” لدى القضاء بسوابق جرائم حق عام في عمليات سرقة وعنف، مضيفا أنه سبق أن حكم عليه 27 مرة في فرنسا وألمانيا وسويسرا وسبق أن سجن عدة مرات.

وأكد وزير الداخلية كريستوف كاستنير أن المهاجم “كان معروفا بوقائع في قضايا للحق العام صدرت أحكام عليه بسببها في فرنسا وألمانيا وقضى عقوباتها”.

يومية “لو فيغارو” كشفت عن معطيات أوفر حول المشتبه فيه الرئيسي في القضية، حيث قالت إنه قضى عقوبات بالسجن في وقت سابق بسبب تهم تمت ملاحقته من أجلها في فرنسا وألمانيا وسويسرا موضحة أنه “خلال قضائه العقوبة، لوحظ عليه العنف وقيامه بما يعرف بالدعوة الدينية”.

وأضافت نفس اليومية أن “شريف. ش” تمت إدانته 20 مرة في قضايا تتعلق بالقانون العام، فيما سجن في ألمانيا في عام 2017 بتهمة قضايا متعلقة بالسرقة.

وفي ذات السياق، أغلقت الشرطة كل المعابر الحدودية المؤدية إلى ألمانيا لمنع منفذ الهجوم من الهروب إلى بلد مجاور، فيما لا تزال الطائرات العمودية تحلق في سماء المدينة بحثا عنه.