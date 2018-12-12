الغضب على الدكالي متواصل في الشمال والممرضون يخوضون إضرابات جديدة- فيديو

يخوض الممرضون من جديد، سلسلة اعتصامات وإضرابات لمطالبة الحكومة بتدخل عاجل تفاعلا مع ملفهم المطلبي.

وفي هذا السياق، خاص الممرضون من جديد اعتصاما صباح اليوم الأربعاء أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بوسط مدينة طنجة، متهمين الحكومة بانتهاج سياسة “الآذان الصماء” تجاه مطالبهم التي يرفعونها.

وطالب الممرضون المعتصمون، اليوم في طنجة، في تصريح لـ”اليوم 24″، الحكومة بفتح الباب أمام الممرضين والمولدات لولوج الوظيفة العمومية، مستنكرين بالقول “كيف تتبارى 2200 قابلة على ستة مناصب شغل”.

وعن المف المطلبي، أوضح الممرضون أنه أصبح من المستعجل أن تتدخل الحكومة لإرساء تصنيف واضح للمهام التمريضية والمهام الطبية، حتى لا تتم متابعة الممرضين وهم يقومون بمهام ليست من اختصاصهم، كما طالب المعتصمون بإقرار تعويضات عن الأخطار التي يواجهونها ومراجعة لسلم الترقيات.

يشار إلى أن الممرضين يخوضون في طنجة ثاني احتجاج لهم في ظرف أسبوع، حيث سبق أن وقفوا قبل أيام قليلة رفقة المولدات، للاحتجاج والمطالبة بتحقيق مطالبهم، تزامنا مع حلول أنس الدكالي، وزير الصحة، بالمدينة.