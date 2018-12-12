انت الان تتابع سجن مايكل كوهين محامي ترامب السابق: موكلي تورط أيضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٨ م
شن مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا لاذعًا على "ترامب"، قبيل إصدار محكمة فيدرالية، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجنه لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في جرائم عديدة. وقال "كوهين"، في أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه من القاضي الأمريكى وليام بولي الثالث "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة". وأضاف كوهين، الذي يبلغ من العمر 52 عامًا، أنه يتحمل مسئولية جرائمه "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".
وطالب محامو كوهين بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونجرس.ولكن القاضي بولي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.ومن بين التهم الموجهة إلى كوهين دفع أموال
وطالب محامو كوهين بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونجرس.
ولكن القاضي بولي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
ومن بين التهم الموجهة إلى كوهين دفع أموال لامرأتين "مقابل سكوتهما" بعدما هددتا في أثناء حملة انتخابات الرئاسة بالإعلان أن ترامب أقام علاقة جنسية معهما.
واعترف "كوهين"، بأنه عقد صفقة عقارية لصالح عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني والد وزير الأعمال والتجارة القطري السابق، في ولاية فلوريدا، تقاضى منها 100 ألف دولار لم يدرجها في كشوفه الضريبية، موضحة أن الصفقة تمثلت في بيع قطعة أرض بضاحية في فلوريدا تسمى جمبولير.
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