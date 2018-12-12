انت الان تتابع سجن مايكل كوهين محامي ترامب السابق: موكلي تورط أيضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٨ م

شن مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا لاذعًا على "ترامب"، قبيل إصدار محكمة فيدرالية، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجنه لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في جرائم عديدة. وقال "كوهين"، في أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه من القاضي الأمريكى وليام بولي الثالث "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة". وأضاف كوهين، الذي يبلغ من العمر 52 عامًا، أنه يتحمل مسئولية جرائمه "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".

وطالب محامو كوهين بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونجرس.ولكن القاضي بولي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.ومن بين التهم الموجهة إلى كوهين دفع أموال