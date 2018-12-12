انت الان تتابع عم ضياء «كله رايح».. 7 شخصيات لن ينساها الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - «عم ضياء» الشخصية الأكثر رواجًا خلال عام 2018، التي جسّدها الفنان محمد جمعة، الذى أصبح لسان حال الكثيرين الذين يعانون من نظرة تشاؤمية للحياة.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

شهد عام 2018 عرض عدد كبير من المسلسلات، لذلك فرصة التميز دائمًا ما تكون الأصعب؛ بأن يتذكر المشاهدون عملك وسط هذا الكم الهائل من الأعمال والتي تزيد على 35 مسلسلا، إلا أن بالرغم من ذلك نجح عدد من الفنانين فى أن يكونوا الأكثر رواجًا خلال 2018 بالشخصيات التي لعبها، بسبب أدائهم المميز والذي جعل الشخصية تترك علامة مع الجمهور، يستحضرها وفقًا للموقف الذي يمرون به، والمفارقة هنا أن أغلب تلك الشخصيات لم تكن أدوارهم رئيسية، بل أغلبهم ممثلون أدوارًا ثانية، ولكنهم نجحوا فى تحقيق جماهيرية وشعبية كبيرة داخل الشارع المصري.

عم ضياء.. كله رايح واحد من أكثر الشخصيات التي علمت مع الجمهور، ولا تزال هي لسان حال الكثيرين، فما أن يحدث موقف دراميًا؛ إلا ويتم استدعاء هذه الشخصية (عم ضياء) الكئيب صاحب الجملة الأشهر: «كله رايح» بمسلسل «الوصية»، وأصبحت الشخصية الأقرب إلى الشارع المصرى والأكثر تعبيرًا عما يحدث

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