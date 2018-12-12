انت الان تتابع شرطي يقتل قبطيًا ونجله بالرصاص أمام كنيسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ م

أصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه مقتل كل من "عماد كمال صادق" الشهير بـ"عماد المقدس" 49 سنة، وابنه "ديفيد عماد" 21 سنة، على يد شرطي. وتابع بيان مطرانية أبو قرقاص، أنهما كانا يرفعان أنقاض لمنزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهما بالمقاولات في مدينة المنيا، وعلى إثر خلاف بينهما وحارس الكنيسة يدعى" ربيع . م . خ"، وقع بينهم أمس، فقد أطلق الحارس النار عليهما، اليوم، ولقيا مصرعهما في الحال.

وأضاف البيان، أنهما لقيا مصرعهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا، وتم القبض على الشرطي المتهم وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه. واختتمت المطرانية بيانها، "نياحًا لنفسي المنتقليٌن، وعزاءً لأفراد الأسرة" و"حمى الله مصر والمصريين من كل شر ومكروه". وقال مصدر