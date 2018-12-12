انت الان تتابع قرطام: معظم الجماعات الإسلامية وراءها الصهيونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ م

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الحزب لديه حلول وبرامج لكثير من المشكلات والقضايا، التي تواجه الدولة المصرية، ومنها مشكلة التعليم، مؤكدًا أن جميع الحلول مبنية على أدوات لحل الأزمة، وكذلك نتائج للتوقعات. وأوضح قرطام، خلال كلمته في ندوة الحزب، بعنوان "التنمية وعلاقتها بالأمن القومى ودور الأحزاب فى تفعيل المشاركة السياسية"، أن الدستور يجب أن يضمن توازنا ما بين السلطات، وأن لا تجور سلطة على أخرى، مشيرًا إلى أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا بوجود نظام مؤسسي، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية تحتاج إلى إصلاح أولا.

وأشار إلى أن هناك تحديات وتهديدات حقيقية تواجه مصر، وهي عامل يؤثر على الأمن القومي، فالتحديات الداخلية تؤثر على عملية التنمية، وهى كثيرة كإعداة تطوير مهارات الشعب المصرى، مؤكدا أن المصريين عليهم أن يتعلموا كيفية المثابرة للتحول، مستكملا أن التحول لدولة تنموية حقيقية يحتاج إلى مواجهة تلك التحديات، كذلك