انت الان تتابع مايكل أوين: محمد صلاح في ليفربول مثل «الثور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٥ م

يرى مايكل أوين أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح يمتلك ميزة لا يلتفت الكثيرون لها أو ينتبهوا لأهميتها خلال مشاهدته في المباريات، قائلا: "كان هدفا فرديا رائعا، صلاح لديه ميزة لا ينتبه لها الكثيرون وهي القوة البدنية". وأضاف أوين، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "صلاح يتعرض للعديد من الالتحامات القوية لصغر حجمه، ولكنه مثل الوزن الثقيل على الأرض لا يتزحزح بسهولة.. أنا وريو فيرديناند واجهنا بعض اللاعبين من هذه النوعية، عندما تحاول الاصطدام بهم تجدهم أزاحوك بعيدا".

وصف أوين صلاح بأنه قوى مثل الثور، الناس تتساقط من حوله، مشيرا إلى أن هناك أخطاء ارتكبها مدافع فريق نابولي وحارس المرمى، لكن من وجهة نظر هجومية، ما حدث من جانب صلاح رائع، واستطاع إحراز هدف لا يقدر بثمن. وبسؤاله عن سر عدم احتفاله بعد الأهداف التي يحرزها في المباريات الأخيرة رد أوين قائلأً: "أعتقد