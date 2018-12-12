انت الان تتابع العين يتخطى ويلنجتون ويواجه الترجي بمونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٣ م

تأهل فريق العين الإماراتي للدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2018 والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حول فريق العين تأخره بثلاثة أهداف نظيفة أمام فريق ويلنجتون النيوزيلندي، إلى الفوز 4-3 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد بمدينة «العين»، بالتعادل الإيجابي (3-3) في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للأندية 2018 المقامة في مدينتي أبوظبي والعين الإماراتيين.

سجل لويلنجتون كل من ماريو بارسيا في الدقيقة 11، وكلافام في الدقيقة 15، وماريو ايليتش في الدقيقة 44، بينما سجل أهداف العين شيوتاني في الدقيقة 45، وتونجو دومبيا في الدقيقة 49، وبيرج في الدقيقة 85. ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، واستمر التعادل ليتحكما إلى ركلات الترجيح