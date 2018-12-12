العين يتخطى ويلنجتون ويواجه الترجي بمونديال الأندية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٣ م
تأهل فريق العين الإماراتي للدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2018 والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حول فريق العين تأخره بثلاثة أهداف نظيفة أمام فريق ويلنجتون النيوزيلندي، إلى الفوز 4-3 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد بمدينة «العين»، بالتعادل الإيجابي (3-3) في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للأندية 2018 المقامة في مدينتي أبوظبي والعين الإماراتيين.
سجل لويلنجتون كل من ماريو بارسيا في الدقيقة 11، وكلافام في الدقيقة 15، وماريو ايليتش في الدقيقة 44، بينما سجل أهداف العين شيوتاني في الدقيقة 45، وتونجو دومبيا في الدقيقة 49، وبيرج في الدقيقة 85. ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، واستمر التعادل ليتحكما إلى ركلات الترجيح
سجل لويلنجتون كل من ماريو بارسيا في الدقيقة 11، وكلافام في الدقيقة 15، وماريو ايليتش في الدقيقة 44، بينما سجل أهداف العين شيوتاني في الدقيقة 45، وتونجو دومبيا في الدقيقة 49، وبيرج في الدقيقة 85.
ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، واستمر التعادل ليتحكما إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ويتألق الحارس خالد عيسى، بتصديه لركلتي ترجيح من أقدام لاعبي بطل نيوزيلندا، ويفوز صاحب الأرض 4-3، وبتأهل فريق العين الإماراتي للدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية، سوف يلاقي فريق الترجي التونسي في الدور المقبل في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري.
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