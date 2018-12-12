انت الان تتابع المحافظين يستنكر حبس محامي «السترات الصفراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مايكل سمير ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤١ م

استنكر حزب المحافظين، خبر القبض على المحامي محمد رمضان، في محافظة الإسكندرية بسبب نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مرتديًا سترة صفراء، معتبرين أن هذا اعتداء مباشر على حريته. وأعرب الحزب، في بيان له، عن اندهاشه من الأقاويل التي ترددت عن ضبط خمس سترات صفراء اللون في منزله، وهو الأمر الذي أصاب الحزب وأعضاءه بـ"الصدمة"، إذا ما صحت تلك الأخبار. وأضاف الحزب، أنه يناشد النيابة العامة والقضاء المصري بسرعة التصدي لهذا الخطأ الجسيم، والقيام بمهامهم في الانتصار للدستور وحماية وتطبيق القانون.

وأكد الحزب، أنه يطمئن المواطنين إلى وجود مؤسسة قضائية مستقلة في دولة تقوم على سيادة القانون، والمواطنين أمامه سواء مهما كانت مناصبهم أو كنيتهم. وطالب "المحافظين"، النائب العام بسرعة إصدار بيان يوضح فيه أسباب القبض على المحامي، كما يناشد قضاة مصر بعدم الإسراف في استعمال حقهم في الحبس الاحتياطي والتقييد