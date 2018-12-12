انت الان تتابع ضبط 5 ملايين قرص مخدر في ميناء دمياط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجلاء بدر ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٦ م

تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط، برئاسة عماد الدانون مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط ما يزيد على 5 ملايين قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة، الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، طبقًا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، مخبأة داخل قوائم وأعمدة معدنية بطريقة يصعب كشفها.

بدأت الواقعة بتلقي إخبارية سرية مشتركة من إدارة مكافحة التهرب الجمركى بدمياط، برئاسة طارق وهدان، والإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط، برئاسة عماد الدانون ومكافحة المخدرات بمحاولة شركة "ج" إدخال أصناف ممنوعة، ضمن مشمول الحاوية رقم 3646345 TCNU واردة من لبنان بيان جمركي رقم 477 لسنة 2018 إعفاءات والصنف