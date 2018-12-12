الان تتابع خطأ إلكتروني يكشف مواقع عسكرية سرية في تركيا وإسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع موقع خرائط روسي يدعى “ياندكس” في خطأ غير مقصود، تسبب في الكشف عن مجموعة من المواقع والمنشآت العسكرية السرية في إسرائيل وتركيا، إضافة إلى مواقع عسكرية تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

وفيما يمكن أن يسبب خلافًا بين الدول، كشف “ياندكس” عن صور دقيقة وواضحة لأماكن سرية في إسرائيل وتركيا غير موجودة على جوجل ماب.

وبهذا، فإن برنامج الخرائط الروسي كشف أكثر من 300 موقع عسكري سري، لكن الغريب إن الموقع رغم كشفه للمواقع إلا إنه لم يكشف عن أي مواقع عسكرية روسية.