الان تتابع ترامب: “الديمقراطي” أعطى إيران 150 مليارا ويرفض تمويل الأمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد في فرنسا تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وكتب ترمب في تغريدة “هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز حدودنا بشكل إضافي”.
وتابع: “على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات لكي يكون لدينا مزيد من الأمن على الحدود”، في إشارة إلى تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، ونانسي بيلوسي التي ستتولى في كانون الثاني/يناير رئاسة مجلس النواب.
وكان الرئيس الأميركي استقبل المسؤولين المذكورين، الثلاثاء، في البيت الأبيض، وجرى بحث معمق لإقامة جدار على حدود المكسيك والذي وعد به #ترمب خلال حملته الانتخابية، في حين يرفض الديمقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونغرس لتمويله، حسب ما جاء على كالة “فرانس برس”.
وأضاف أن “الديمقراطيين والرئيس أوباما قدموا 150 مليار دولار لإيران ولم يحصلوا على شيء في المقابل، لكن لا يمكنهم تقديم 5 مليارات دولار للأمن الوطني ولبناء جدار؟”.
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