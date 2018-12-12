مقتل شخص إثر انفجار سيارة ملغومة شمال سوريا

قال شهود والمرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الأربعاء إن انفجارا قتل طفلا واحدا على الأقل بمدينة أعزاز بشمال سوريا التى تسيطر عليها معارضة مسلحة مدعومة من تركيا.

وأظهرت لقطات فيديو صورها شهود ونشرت على موقع للتواصل الاجتماعى وصول رجال الانقاذ لمكان الحادث لنقل المصابين.

وقال المرصد السورى لحقوق الانسان إن سيارة ملغومة انفجرت مما أدى لإلحاق اضرار بمستشفى محلى وعدد من المنازل كما أدى لإصابة نحو عشرين شخصا فى المدينة الواقعة بمحافظة حلب.