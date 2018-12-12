شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ناعيا إبراهيم سعدة: آراءه صريحة ومن جيل الفرسان العظماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مؤكدا أن الراحل كان رائد كبير فى مصر فقدته الصحافة المصرية.
وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الراحل كان صحفيا مهنيا وجريئا، متابعا: "كانت له آراء واضحة وصريحة، وقد كان أستاذا فى الكتابة، واستطاع أن يحدث نقلة كبيرة فى مؤسسة أخبار اليوم".
وقال عبد المحسن سلامة بأن نقابة الصحفيين سوف تتواصل مع أسرة إبراهيم سعده، للتنسيق فيما يتعلق بإقامة العزاء.
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