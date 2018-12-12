الحريري: الاجماع ضروري لنحقق الانجازات لذلك أنا مصمم على حكومة الوحدة

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أن "المؤتمر المنعقد في لندن مهما جدا ل​لبنان​ واقتصاده"، مشيراً الى أن "الهدف من هذا المؤتمر استكمال الخطوات لنكمل مشروع سيدر".

وفي كلمة له خلال عشاء اقيم على شرفه والوفد المرافق له في ​السفارة البريطانية​ في لندن، اوضح الحريري أن "للجالية الموجودة هنا نريدكم ان تعودوا الى البلد، ونحن نسير قدما ومؤتمر "سيدر" وسيلة لنخرج من ​الوضع الاقتصادي​ الذي نحن فيه"، لافتاً الى "اننا نقوم بالاصلاحات ولا يمكننا ان نكمل كما كنا منذ عشر سنوات".

وشدد على انه "يجب ان نطور انفسنا، ف​القطاع الخاص​ مختلف عما كان عليه من 40 سنة".

وفي الملف الحكومي، أشار الى أنه "صحيح اننا نأخذ الوقت لنشكل الحكومة ولكن هذا يحصل بمعظم الديمقراطيات، ونحن نعمل وهذا المؤتمر يؤكد اننا نكمل ونعطي الوجه الحقيقي للبنان".

وأكد الحريري أنه "علي أن أعمل ليلا نهارا بإسم كل اللبنانيين لتطوير لبنان وفخامة ​رئيس الجمهورية​ حريص جدا على هذا الامر وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على تنفيذ مقررات "سيدر" وكلنا نشكل فريقا واحدا وأشكر الجميع على حضوره والجالية اللبنانية ترفع الرأس".

وأوضح "اننا كلنا نريد أن نعمل وهناك مرحلة سنمر بها ولا شك اننا قطعنا قطوعات صعبة وخرجنا من عدم اجراء انتخابات لعشر سنوات ومن غياب الموازنات"، معتبراً أن "الاجماع في لبنان ضروري جدا لنحقق الانجازات لذلك أنا مصمم على القيام بحكومة وحدة وطنية"، مؤكداً أن "الخلافات السياسية مشروعة في النظام الديمقراطي ونحن كلبنانيين علينا جميعا ان نعمل معا".