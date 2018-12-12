سحب جثة مواطن قضى غرقا مقابل شاطئ الهري في البترون

تمكنت ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ من سحب جثة مواطن قضى غرقا في البحر مقابل شاطئ الهري في البترون اثناء ممارسته هواية ​الصيد​. وتم العثور على الجثة وسحبها إلى الشاطئ بواسطة حبال الانقاذ بعد جهود مضنية ومسح بحري شامل ونقلت الى ​مستشفى البترون​ في حضور ​الاجهزة الامنية​ المختصة.

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