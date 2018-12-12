مراد: على الحريري أن يذتكر أنه لا يواجه 6 نواب بل 30 ألف سنّي

أكد عضو "​اللقاء التشاوري" النائب ​عبد الرحيم مراد، خلال حديث تلفزيوني، أن "الكرة لا زالت في ملعب رئيس الحكومة الملكف ​سعد الحريري​ الذي رفض استقبال نواب اللقاء التشاوري"، مشيراً إلى أن "موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كان طيبا وكنا سعداء بلقاءه".

ولفت إلى أن "مأخذنا ليس على الرئيس عون بل على الحريري، فهل من المقبول أدبيا أن يستقبلنا عون ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ولا يستقبلنا الحريري".

واوضح مراد "أننا طلبنا الموعد ثلاث مرات مع الأستاذ محمد منيمنة في مكتب الحريري ولم نتلقى أي رد منه"، مشيراً إلى أنه "يكفينا شرفاً أن 30 ألف مواطناً أعطونا الثقة في ​الإنتخابات النيابية​".

وشدّد على أنه "على الحريري أن يتذكر أنه لا يواجه 6 نواب بل 30 ألف سنّي أعطوهم ثقتهم"، مشيراً إلى أن "الحريري أخطأ عندما قال أنه أب ​السنة​ بل كان يجب أن يقول أنه أب السنة وفق خياراته".

واعتبر أن "كل لقاء مع الرئيس عون كان أفضل من الآخر وأخبرناه أنه من حقنا أن نتمثل في الحكومة، والرئيس عون قال أن الظروف في البلد صعبة ويجب على الجميع تقديم تنازلات للوصول إلى حل"، مشيراً إلى "أننا مستمرون على مطلبنا بتمثيل أحد النواب الستّة".

وأكد مراد ان "نواب اللقاء يتمنون أن تتشكل الحكومة ونحن يهمنا أن يكون الحريري في ​رئاسة الحكومة​، لكن لو كان هناك جدية من الحريري لما كان مصرا على عدم لقائنا".

وأوضح مراد أن "هون أكد لنا أن موضوع الرسالة إلى مجلس النواب فهم بشكل خاطئ فهو لم يكن يسعى لسحب التكليف من رئيس الحكومة بل لوضع المجلس أمام الوضع الذي يمر به البلد".

واعتبر مراد "أننا خرجنا من لقاء عون ونحن مصرون على تمثيلنا بأحد النواب الستة أما ما نسمعه عن وزير من خارج اللقاء لتمثيلنا فهو كلام نسمعه في الصحف"، مشيراً إلى أن "من يؤخر ​تشكيل الحكومة​ هو الحريري الذي يجب أن يحسم الموضوع ويلتقي بنا".