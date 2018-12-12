النشرة: وفاة امرأة جراء تعرضها لحادث صدم في بلدة صديقين

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بـ"وفاة سيدة اثر تعرضها ل​حادث صدم​ على طريق عام بلدة صديقين مما ادى الى اصابتها بشكل بالغ، حيث نقلت الى احد ​مستشفيات​ صور وما لبثت ان فارقت ​الحياة​ متأثرة بجراحها، فيما سلم الصادم نفسه للقوى الامنية اللبنانية".

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