أبو الحسن: ثلاث خطوات ضرورية لا تحتمل التأخير والإ فالسقوط والفوضى

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "هناك ثلاث خطوات ضرورية لا تحتمل التأخير، أولا، تحديد سقف إنفاق الدولة على الكهرباء بمبلغ مليار دولار للعام 2019، تفعيل الجباية والبدء بتنفيذ الخطة"، مشيراً إلى أن "الخطوة الثانية، المباشرة فوراً بإستيفاء الرسوم على الأملاك البحرية".
وأوضح أنه "ثالثا، فلتقم الهيئات الرقابية بدورها كاملاً دون مراعاة ، وبشكل حاسم والإ فالسقوط والفوضى".
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