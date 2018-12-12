أبو الحسن: ثلاث خطوات ضرورية لا تحتمل التأخير والإ فالسقوط والفوضى

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "هناك ‏ثلاث خطوات ضرورية لا تحتمل التأخير، أولا، تحديد سقف إنفاق الدولة على ​الكهرباء​ بمبلغ مليار دولار للعام 2019، تفعيل الجباية والبدء بتنفيذ الخطة"، مشيراً إلى أن "الخطوة الثانية، المباشرة فوراً بإستيفاء الرسوم على ​الأملاك البحرية​".

وأوضح أنه "ثالثا، فلتقم الهيئات الرقابية بدورها كاملاً دون مراعاة ، وبشكل حاسم والإ فالسقوط والفوضى".