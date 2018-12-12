النشرة: لقاء مطول جمع الحريري وباسيل في لندن لبحث الملف الحكومي

‏ علمت " ​النشرة​" انه تم عقداجتماع مطول في لندن بين رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ عرضت خلاله عدة افكار جديدة تتصل بملف ​تشكيل الحكومة​ وتم الاتفاق على متابعة الموضوع الى حين عودة رئيس الحكومة الى ​بيروت​.

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