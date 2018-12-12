الفرزلي: أتحدى أن يثبت أحد أن عون قام بالتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، خلال حديث تلفزيوني، أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أكد على الشراكة مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ وعلى دعمه"، مشيراً إلى "أنني أتحدى أن يثبت أحد أن الرئيس عون قام بالتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة".

ولفت إلى أن "الحريري أعلن انه لن يشكل حكومة دون "​القوات اللبنانية​" وبقينا 5 أشهر من دون حكومة، ثم جاء رئيس كتلة قوية وأعلن انه لن يشارك في حكومة من دون حلفائه السنّة وهو ما يجب أن يتحمل مسؤوليته الحريري ومن حق رئيس الجمهورية أن يرسل رسالة إلى مجلس النواب يشرح فيها الواقع الصعب وعلى أساسها يقوم مجلس النواب باتخاذ المقتضى".

واعتبر أن "قيان أي أحد من منع رئيس الجمهورية من توجيه رسالة إلى مجلس النواب فهذا تعدٍ سافر على صلاحياته"، مشيراً إلى أن "الحراك الذي يقوم به عون قد بشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق"، مؤكداً أن "اللجوء إلى المجلس هو اللجوء إلى الأصل وإلى مركز التشريع للسلطات".

ورأى الفرزلي "أنني لا أستطيع أن أضع نفسي مكان النواب ​السنة​ المستقلين لكن غاية النواب الستة أن يمثلوا وجهة النظر السنية الأخرى والمؤيدة للمقاومة".