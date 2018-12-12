الحكومة اليمنية و"أنصار الله" يتفقان على استئناف تصدير النفط والغاز

ذكرت وكالة "رويترز" أن وفد ​الحكومة اليمنية​ ووفد حركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) اتفقا على في مفاوضات السويد على استئناف تصدير النفط والغاز. وانطلقت الجولة الحالية من مباحثات السلام اليمينية الأسبوع الماضي، بعد فشل الجولة الأولى منها التي كانت مزمعة في أيلول الماضي لكنها أجلت بسبب عدم حضور وفد الحوثيين.

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