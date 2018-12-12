موسكو تعرب عن قلقها حيال عمليات جيش الاحتلال في رام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها حيال عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله، متوقعة من إسرائيل أن تأخذ في اعتبارها الآثار السلبية لتلك العمليات على المدنيين قبل تنفيذها.

وحثت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأربعاء، إسرائيل على الأخذ في الاعتبار مخاطر العملية على المدنيين وأمن المهمات الأجنبية في رام الله.

وتناول البيان مداهمة قوات جيش الاحتلال لمكتب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الاثنين الماضي، والذي يقع بالقرب من مكان إقامة الرئيس الفلسطيني ومكتب الممثل الروسي في فلسطين، مشيرًا إلى أن تلك العمليات نتج عنها وصول آثر القنابل المسيلة للدموع إلى الجوار المباشر للمكتب الروسي، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة الموظفين الروس وعائلاتهم لتجنب الخطر.

وأكدت الخارجية الروسية أن الحادث أثار قلقهم البالغ، نظرًا لأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية تظل غير مستقرة مع وجود خطر المزيد من التفاقمات؛ خاصة أن العمليات الإسرائيلية تعطل الحياة اليومية والعملية لسكان رام الله.

وذكرت الوزارة أن روسيا تتوقع من إسرائيل أثناء اتخاذها قرارات تنفيذ العمليات الخاصة أن تدرس الآثار السلبية على المدنيين بما في ذلك المخاطر المحتملة على موظفي المهمات الأجنبية الصحية أو الأمنية.